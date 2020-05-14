Balotelli: Son birkaç haftadır neredeyse deliriyordum

Serie A ekibi Brescia forması giyen Balotelli, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki karantina günlerini anlattı.

''AYAĞIMA TOP GELSE, KONTROL EDEMEM''

Balotelli, eski takım arkadaşı Alessandro Matri'nin Instagram canlı yayınında yaptığı açıklama ile son günlerde iyice sıkıldığını ve delirmek üzere olduğunu ifade etti:

"Şu an ayağıma top gelse, ilk dokunuşta kontrol edemem. Son topa dokunduğumdan beri iki ay geçti. Son birkaç haftadır neredeyse deliriyordum, çünkü tamamen yalnızdım. Kızım Napoli, oğlum ise Zürih'te. Annem belli bir yaşa geldi ve kendini koruması gerekiyor. Kardeşlerim ise çocuklarıyla karantinada. Bu nedenle ben de tek başıma kaldım. Çok zordu."

''İLK ÜÇ GÜN KARTON YEDİM''

Balotelli, karantinada yalnız olmanın dışında başka sıkıntıları da olduğunu söylerken, "Hiçbir şey pişiremediğim için ilk üç gün karton yedim. Duvardan parçaları ısırmaya çalıştım. Sonra neyse ki yemek siparişi vermeyi akıl ettim." şeklinde konuştu.