Balotelli, West Ham'dan haber bekliyor

Marsilya'daki sözleşmesi bittikten sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma masasına oturmayan Mario Balotelli, İngiltere'den haber bekliyor.

BALOTELLİ GERİ PLANDA

Telegraph'ın haberine göre, İtalyan futbolcu West Ham United'a teklif edildi. Ancak Manuel Pellegrini şu an için Balotelli ile ilgilenmiyor.

Celta Vigo'dan Maxi Gomez'in transferi için yoğun mesai harcayan West Ham, Balotelli'yi geri planda tutuyor. Diğer yandan Maxi Gomez transferinin olumlu sonuçlanmaması durumuna da hazırlıklı olan Londra ekibi, alternatif olarak Torino'dan Andrea Belotti ve Bournemouth'tan Callum Wilson'ı düşünüyor.

Bu isimlerden olumlu yanıt alınamaması durumunda ise Pellegrini'nin bonservisi elinde olan Mario Balotelli ile sözleşme imzalayabileceği konuşuluyor. 2018-19 sezonuna Nice ile başlayan 28 yaşındaki forvet, Ocak ayında Marsilya'nın yolunu tutup çıktığı 15 maçta 8 gole imza atmıştı.