Balotelli'den kafa karıştıran açıklama

Nice formasıyla başarlı bir sezon geçiren Mario Balotelli, sosyal medyadan gönderdiği mesajla gündeme oturdu.

Nice'te attığı gollerin derlendiği bir videoyu paylaşan İtalyan yıldız, videonun altına "İki harika yıl için herkese teşekkürler. Hâlâ beş maç daha var." notunu düştü. 27 yaşındaki futbolcu bununla birlikte bu mesajın "şimdilik" bir veda anlamına gelmediğini ifade ederek, "Geleceği asla bilemezsiniz. Sadece şimdiden teşekkür etmek istedim." dedi.

2016 yılında Liverpool'dan bedelsiz olarak Nice'e transfer olan Mario Balotelli, ilk sezonunda kaydettiği 17 golle beklentileri karşılamış ve Fransız ekibiyle sözleşmesini uzatmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon da 33 resmi maçta 22 kez fileleri havalandırmayı başardı.