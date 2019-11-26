Balotelli'ye başkanı da ırkçılık yaptı

UEFA'nın ısrarla soruşturma açmadığı İtalya'da, her geçen gün ırkçılık başka bir boyuta taşınıyor. Brescia Başkanı, ırkçı saldırılara uğrayan oyuncusu Balotelli'yi korumak yerine skandal bir açıklama yaptı.

KENDİNİ TEMİZLEMEKLE UĞRAŞIYOR

Brescia'nın Verona ile oynadığı lig maçında ırkçılık yapılan Balotelli, taraftarlara top atmış, daha sonra ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

İtalya'da daha önce de bu tarz saldırılara uğrayan Balotelli'ye, en büyük darbe ise kulüp başkanı Cellino'dan geldi.

Hafta sonu oynanan Roma maçında oynamayan Balotelli'yle ilgili bir soruya cevap veren Cellino, "Siyah birisi, ne söyleyebilirim ki? Kendini temizlemeye çalışıyor. Ancak birçok çok zorluk yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Brescialı bazı taraftarlar ise Balotelli'nin kibirli olduğunu söyleyip, yaşanan ırkçılık olaylarında Veronalıların haklı olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan büyük tepki çeken sözlerin ardından Brescia, Cellino'nun şaka yaptığını belirten bir açıklama yaptı.

Balotelli'nin bu yaşananlar karşısında nasıl bir tavır segileyeceği merak ediliyor.