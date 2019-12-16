Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz krizi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da yönetim, takımdan ayrılmak istediğini bildiren Batuhan Karadeniz ile ipleri kopardı.

KADRODA ADINI GÖRMEYİNCE GİTTİ

Konu hakkında Etimesgut Belediyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Namık Havutça, "Önemli Etimesgut maçımız öncesinde ilk 11’de ismini görmeyen profesyonel futbolcumuz Batuhan Karadeniz, 18 kişilik maç kadrosunda olmak istemediğini belirterek 14 Aralık 2019 tarihinde kamptan ayrılmıştır. Ayrıca aynı gece de Kulüp Başkanımız Göksel Karlahan’ı arayarak, kendi isteği ile Bandırmaspor’dan ayrılmak istediğini de belirtmiştir." dedi.

TAKIM ARIYOR

Havutça, Batuhan'a ikinci yarı kamp başlangıcına kadar kulüp bulması için izin verildiğini ifade ederek, "Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar gereği Batuhan Karadeniz’in kulübümüzden ayrılma isteğine profesyonel ve kurumsallık çerçevesinde bakılarak belirleyeceğimiz koşulların oluşması şartı ile olumlu cevap verilmiş ve kendisine bu şartları sağlayacak kulüp bulması için de ikinci yarı kamp başlangıcına kadar izin verilmiştir. Profesyonel ve kurumsal bir kulüp olarak Bandırmaspor menfaatlerine uygun her teklife açık olduğumuzu ve değerlendireceğimizi belirtmek isteriz." diye konuştu.

Böylece 28 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 10. takımda da tutunamamış oldu.

BATUHAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bandırmaspor'a geçtiğimiz sezon devre arasında bedelsiz olarak transfer olan ve 2019-2020 futbol sezonu için de bordo-beyazlılara "devam" diyen Batuhan Karadeniz, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Karadeniz, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak hocasına yüklendi.

İşte o açıklama:

"Severek oynadığım bu takımda her maç verdiğim mücadelenin gerçek olduğunu, Bandırmasporumuzu şampiyonluğa taşımamızın tek amacımız olduğunu bilmenizi isterim. Ve bu amaç uğrunda üzerime düşen takım kampları , antrenmanlar, maçlar , takım yemekleri ve organizasyonlarına kadar bütün sorumluluklarımı eksiksiz yerine getirmiş bulunmaktayım.





"SENİN KAFAN BURADA DEĞİL"

Ancak oynanacak olan bu devre arası son maçta dün gece sevgili hocamızın ‘Senin kafan burada değil, o yüzden seni kadroya almadım’ açıklamasıyla beraber 11’e alınmadığımı öğrendim. Benim kafam da vücudum da ruhum da sadece ve sadece şampiyonluğu için mücadele verdiğim bu takımdadır. Sezon başından beri takım arkadaşlarımız, taraftarlar gerekse yönetim ve teknik ekip olarak odaklandığımız tek şey Bandırmaspor'u bir üst lige taşımaktır! Ancak bugün maçtan sonra tarafıma gönderilen yazıda öğreniyorum ki hocamız Serdar Bozkurt yönetime verdiği bilgide benim kendi rızamla on sekizlik kadroda olmak istemediğimi söylemiştir.

Mantık çerçevesinde söylenen bu söze bakıldığı zaman son maçta da oynayarak istatistiğimi daha da ileriye taşımak varken oynamak istemediğimi söylemek oldukça amatörce olurdu . Herkes şunu bilmelidir ki şahıslar gelip geçicidir, aslolan ve baki olan Bandırmaspor ve Bandırmaspor'un başarısıdır. Sevgili hocamızın kararına saygı duyuyor ve bundan sonra ki şampiyonluk yolunda kendisi, ekibi, takım arkadaşlarım ve siz değerli Bandırmaspor taraftarına başarılar diliyorum."