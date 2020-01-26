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Banega transferi resmen açıklandı

Bir dönem Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba verdiği Ever Banega'nın sezon sonunda Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'a resmen transfer olduğu açıklandı.

| Haber Merkezi
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Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda Suudi ekibine transfer olacağı resmen açıklandı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ 

Al-Shabab kulübü bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

3 yıllık sözleşme ile Suudi ekibine transfer olduğu açıklanan Banega'ya uzun süre Galatasaray'ın ilgisi olmuş ancak bu transfer maddi sebepler nedeniyle gerçekleşmemişti.

Banega bu sezon 23 maçta 2 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

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