Banega transferi resmen açıklandı

Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda Suudi ekibine transfer olacağı resmen açıklandı.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ
Al-Shabab kulübü bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
3 yıllık sözleşme ile Suudi ekibine transfer olduğu açıklanan Banega'ya uzun süre Galatasaray'ın ilgisi olmuş ancak bu transfer maddi sebepler nedeniyle gerçekleşmemişti.
Banega bu sezon 23 maçta 2 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.