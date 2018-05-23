Banvit, Beşiktaş deplasmınından avantajlı çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-77 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi.
Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikaya 10-8 önde girdi. Boyalı alanı etkili savunan Banvit karşısında dış atışlarda etkinliğini sürdüren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 25-23 önde kapattı
İkinci periyotta Adams ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla hücumda tempoyu artırmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikayı 38-32 önde geçti. Banvit, orta mesafe basketlerle 17. dakikada beraberliği yakaladı: 38-38. Hızlı hücumlarla sayılar üreten konuk ekip, soyunma odasına 47-45 üstün girdi. İkinci yarıya hücumda ve savunmada etkili başlayan Banvit, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 24. dakikayı 55-50 önde bitirdi. Konuk ekip, oldukça çekişmeli geçen üçüncü periyodu, 64-60 önde tamamladı.
BANVİT AVANTAJI YAKALADI
Dördüncü çeyreğe Taylor ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başlayan Banvit, 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 60-68. Arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında pota altında Sertaç Şanlı, dış atışta da Clark'la sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, konuk ekip karşısında 35. dakikada beraberliği yakaladı: 68-68. Adams'ın top kaybının ardından Can Altıntığ'la hücumda üç sayılık basket bulan Banvit, 38. dakikada skoru 78-73'e getirdi.
Son bölümde Adams ve Strawberry'le skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, bitime 22 saniye kala farkı 1'e indirdi: 77-78. Mücadelede son anlar büyük çekişmeye sahne olurken, üstünlüğünü koruyan Banvit'te Rıdvan Öncel, kazanılan serbest atışlarda 2'de 1 yaptı ve konuk ekip karşılaşmayı 79-77 kazandı.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cuma günü, 20.45'te Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak