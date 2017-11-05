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Banvit deplasmanda kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Banvit, deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 81-76 yendi.

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Banvit deplasmanda kazandı

Bu sonuçla Banvit ligdeki galibiyet sayısını üçe çıkarırken, Yeşilgiresun Belediyespor ise üçüncü kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikayı Vidmar'ın basketiyle 11-6 öne geçti. Çabuk toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor, 6. dakikada Efe Beşok'un üç sayılık basketiyle skoru eşitledi: 14-14.

BOYNTON 22 SAYI ATTI

Oyun üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, Enes Berkay Taşkıran'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 14. dakikada farkı 7 sayıya (31-24) taşıdı. Savunma sertliğini artıran Giresun temsilcisi, Boynton önderliğinde bulduğu isabetlerle soyunma odasına 44-35 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına 11-2'lik seriyle giren Banvit, 24. dakikada eşitliği sağladı: 46-46. Üstün oyununu sürdüren konuk ekip, Caloiaro önderliğinde bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 49-59. Banvit, son periyoda 59-57 önde girdi. Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte iki takım da uzun süre skorda birbirine üstünlük kuramadı. Maçın son bölümünü daha etkili oynayan Banvit, sahadan 81-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Yeşilgiresun Belediyespor'da 22 sayı üreten Boynton oldu. Konuk ekipte Caloiaro 20, Vidmar da 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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