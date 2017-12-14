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Banvit farklı kazandı

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında İtalya'nın Umana Reyer ekibini 90-62 yendi.

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Banvit farklı kazandı

Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Caloiaro ve Vidmar'ın basketleriyle 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Ancak pota altında Biligha ile üst üste basketler bulan konuk ekip, ilk periyodu 17-15 önde bitirdi.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle dengeli bir mücadeleye sahne olurken, soyunma odasına da 36-36 berabere gidildi.

Maçın üçüncü çeyreğine etkili başlayan Banvit, Caloiaro, Rauntins ve Thomas'ın basketleriyle farkı açmaya başladı ve son çeyreğe 64-46 önde girdi. Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Banvit, karşılaşmadan 90-62 galip ayrıldı

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