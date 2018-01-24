Banvit liderliğini sürdürdü

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 12'nci hafta karşılaşmasında Kara Ali Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Rosa Radom ile karşılaşan Banvit zorlu geçen karşılaşmadan 74-64 galip ayrıldı ve gruptaki 9'uncu galibiyetini alarak liderliğini korudu.

BANVİT SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Periyodun ilk dakikalarında Auda, Punter ve Szymkiewicz ile kolay sayılar bulan Rosa Radom ilk 5 dakikaya 4-8 önde girdi. Toparlanan Banvit periyot bitimine 3 dakika kala Taylor ve Rautins'in üçlükleriyle 11-10 öne geçti. Punter'in sayılarına Kulıg'in cevap vermesiyle Banvit ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Banvit, Kulig ile sayılar bulmaya devam etti. Maçın 13'üncü dakikadasında hızlı hücumlarla etkili olan Banvit, Caloiaro'nun üst üste attığı sayılarla farkı 10'a çıkardı (25-15). Devrenin bitimine 5 dakika kala 27-19'luk skor avantajına sahip olan Banvit, soyunma odasına da 36-29'luk üstünlükle girdi.

LİDERLİĞİNİ KORUDU

İkinci yarıya Vidmar'ın smaç basketiyle başlayan Banvit, hemen ardından Rautins'in dış atıştan bulduğu isabetle 41-29 öne geçti. Rosa Radom ise Punter ile skor üretmeye başlarken, maçın 26'ncı dakikasında Szymkiewicz'in dış atış isabetiyle fark 2'ye indi (43-41). Ardından Auda skoru 45-45'e eşitlerken, son anlarda Piechowicz ile basket bulan konuk ekip kader çeyreğine 49-50 önde başladı.

Son çeyrekte Kulig'in smaç basketiyle kendine gelen Banvit, özellikle son 5 dakikada sert savunmasıyla öne çıktı. Polonya ekibinin top kayıplarını Kulig ve Taylor ile değerlendiren Banvit, bitime 3.22 dakika kala 64-57'lik skor avantajını yakaladı. Son dakikalarda Banvit'te hem savunmada hem de hücumda Kulig yıldızlaşırken, smaç basketiyle yeniden farkı 10'a çıkardı (67-57). Bu avantajını sürdüren Banvit parkeden 10 sayı farkla 74-64 galip ayrıldı.

Grubunda 9'uncu galibiyetini kazanan Banvit, liderliğini korurken, Rosa Radom ise 11'inci mağlubiyetle 8'inci sırada yer aldı.