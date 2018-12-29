Banvit, Sakarya'yı deplasmanda mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Banvit, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 75-67 mağlup etti.

Karşılaşmaya Morgan ve Neal'in sayılarıyla başlayan Banvit, 6. dakikada 12-6 öne geçti. Herndon, Edogi, Şafak Edge ve Etou ile basketler bulmasına rağmen farkı kapatamayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ilk periyodu 20-12 geride tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi takım, Wilbekin'in üç sayılık basketleri ve İzzet Türkyılmaz'ın sayılarıyla 16. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Tolga Geçim, Morgan, Perez ve Neal ile rakibine cevap veren Banvit, soyunma odasına 41-33 üstün gitti. Üçüncü çeyreğe Perez, Moore ve Neal'in basketleriyle başlayan konuk ekip, 23. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 37-51.

Üstünlüğünü koruyan Banvit, son çeyreğe 8 sayı farkla (54-62) önde girdi. Son periyotta farkı açan Banvit, 37. dakikada Morgan'ın bulduğu sayıyla farkı 15 sayıya kadar (59-74) çıkardı. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan Balıkesir temsilcisi, parkeden 75-67 galip ayrıldı. Maçın en skorer isimleri, 16'şar sayı ile Sakarya ekibinden Şafak Edge ve Banvit'ten Neal oldu.