Banvit Şampiyonlar Ligi'nde Anwil'i yendi

Maça iyi başlayan ve hızlı hücumda Morgan, Oliver ve Rıdvan Öncel ile basketler bulan Banvit 4. dakikayı 10-6 önde geçti. Konuk takım Anwil Sobin, Likhodei, Lacznski ve Michalak dörtlüsüyle pota altında kazandığı basketlerle 5. dakikada farkı 3 sayıya indirdi. (13-10)

Çeyreğin son iki dakikasında Ercan Osmani ve yeni transfer Moore ile basketler bulan ev sahibi ekip ilk periyodu 5 sayı farkla 20-15 tamamladı.

İkinci periyodun başında Polonya ekibinin sert savunmasını Rıdvan Öncel ve Ragıp Atar ile geçen Banvit 14. dakikaya 26-19 üstün girdi.

Zyskowski ve Likhodei ile dış atışlarda başarılı olan Anwil, ilk yarıda son beş dakikaya girilirken farkı bir sayıya indirdi. (26-25)

Banvit'in boş toplarını Zyskowski ve Likhodei ikilisiyle cezalandıran Anwil, 18. dakikada 29-30 öne geçti. Hızlı hücumlarda sayılar üreten ve ev sahibi ekibe sayı imkanı vermeyen konuk takım, ilk yarıda soyunma odasına 34-31 önde girdi.

İKİNCİ YARI

3. periyoda Kostrzewski, Michalak ve Sobin’in sayılarıyla başlayan Polonya ekibi 25. dakikaya 42-41 önde girdi.

Moore, Perez, Tolga Geçim ile aradaki sayı farkını kapatan turuncu-yeşilliler, üst üste kazandığı sayılarla 27. dakikada skoru 49-44 lehine çevirdi. Bandırma ekibi son çeyreğe 10 sayı farkla 58-48 önde girdi.

Son periyodun ilk dakikalarında Moore ile sayılar üreten Banvit 32. dakikayı 62-54 önde geçti. Son beş dakikaya girilirken 8-0'lık seri yakalayan Anwil takımı, Sobin, Michalak ve Zyskowski'nin sayılarıyla skoru eşitledi: 62-62

İsmail Cem Ulusoy, Morgan ile sayı üreten Banvit son iki dakikaya girilirken tekrar öne geçti: 70-66

Maçın bitimine 17 saniye kala Perez'n üçlüğü ile oyunu garantileyen Banvit, salondan 75-68 galip ayrıldı.

Banvit: 75 - Anwil: 68

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nicolas Maestre (Fransa), Steve Bittner (Almanya)

Banvit: Perez 8, İsmail Cem Ulusoy 7, Oliver 8, Ercan Osmani 1, Tolga Geçim 8, Morgan 13, Rıdvan Öncel 8, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 1, Ragıp Atar 2, Moore 19

Anwil: Simon 2, Broussard, Markovic 1, Laczynski 2, Likhodei 12, Sobin 15, Zyskowski 15, Michalak 15, Kostrzewski 4, Szewczyk 2, Parzenski

1.Periyot: 20-15

Devre: 31-34

3.Periyot: 58-48