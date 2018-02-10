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Banvit, uzatmalarda mağlup oldu

Banvit, Demir İnşaat Büyükçekmece'ye normal süresi 77-77 biten maçta 84-89 yenildi ve 6 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

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Banvit, uzatmalarda mağlup

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18’inci hafta karşılaşmasında Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece'ye normal süresi 77-77 biten maçta 84-89 yenildi ve 6 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Maçın ilk 5 dakikasında Demir İnşaat Büyükçekmece özellikle Wright'ın basketleriyle etkili olurken, bu bölümü 4-8 önde geçti. Banvit'te Rautins ve Caloiaro'nun çabaları sonuç vermeyince konuk ekip ilk çeyreği 14-20 üstün bitirdi. İkinci çeyreğin başında rakibini sert savunmasıyla durdurmayı başaran Banvit, devrenin bitimine son 5 dakika kala hücumda da verimli bir görüntü çizmeye başladı. Kulig'in smaç basketi sonrası skoru 23-26'ya getiren Banvit, oyuna ortak oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümlerin ardından konuk ekip soyunma odasına 32-34 önde girdi.

KAZANAN UZATMALARDA BELLİ OLDU

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Banvit, Thomas'ın dış atış isabetiyle 35-34 öne geçti. Caloiaro ve Wright'ın karşılıklı basketleri sonrası maç yeniden tempo kazandı. Ancak konuk ekip özellikle Walker ve Wright'tan skor katkısı almaya devam etti ve final periyoduna 56-61 üstün başlayan taraf oldu. Dördüncü çeyrekte maçın normal süresinin bitimine 1.41 dakika kala 8 sayı geriden gelen Banvit, Kulig, Taylor ve Can'ın üst üste basketleri sonrasında bu kez 75-72 öne geçti. Son 35 saniye kala konuk ekip Walker'ın faul atışları sonrası skoru 75-75'e eşitledi ve normal süre de bu skorla eşitlikle sona erdi.

Uzatma Stojanovski ve Taylor'un karşılıklı basketleriyle başladı. Kıran kırana geçen son 3 dakikada daha etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece parkeden 84-89 galip ayrıldı. Demir İnşaat Büyükçekmece, ligdeki 7'nci galibiyetini alırken Banvit'in de ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu ve 7'nci mağlubiyetini aldı.

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