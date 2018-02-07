Banvit yenildi, liderliği kaptırdı

Bu sonuçla Banvit, grup liderliğini son maçta ikili averajla rakibine kaptırdı. Grubu 2. sırada tamamlayan Banvit, son 16 turunda mücadele edecek.
Maçın ilk 4 dakikası 12-12'lik eşitlikle geçildi. Banvit'in hücumda yaptığı hataları, Bilan ve Logan ile cezalandıran konuk ekip, ilk çeyreği 20-29 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Vidmar, Caloiaro'un sayılarıyla başlayan Banvit'e, Bilan ve Inglis ile yanıt veren Fransız temsilcisi, soyunma odasına 46-31 önde gitti.
Banvit, üçüncü çeyrekte rakibini zorlasa da sert savunmayı aşamayınca üstünlük kurmakta zorlandı. Fransız temsilcisi final periyoduna 57-47 önde girdi. Son periyotta aradaki farkı kapatamayan Banvit, salondan 17 sayı farkla 80-63 mağlup ayrıldı.