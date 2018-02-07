Banvit yenildi, liderliği kaptırdı

Çalımbay: Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı

1 Fenerbahçe yarı finalde Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Giresunspor'u sahasında 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

2 Galatasaray Eboue'ye kucak açtı Galatasaray Kulübü, son zamanlarda maddi olarak zor günler geçirdiğini sık sık dile getiren eski oyuncusu Eboue'ye sahip çıktı.

3 Alexis Sanchez 16 ay hapis cezası aldı Manchester United'ın Arsenal'den transfer ettiği Şilili futbolcu Alexis Sanchez vergi kaçırma suçundan 16 ay hapis cezası aldı.

4 Aras Özbiliz, Sheriff'e transfer oldu Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz, Moldova ekiplerinden FC Sheriff'e transfer oldu.

5 Zenginken iflas eden futbolcular Yaşadığı başarılarla zenginleşen ardından tüm parasını kaybeden futbolcuları sizler için derledik.

6 Diyarbakırspor için yapılan stat Amed'a kaldı Diyarbakırspor için yapımına başlanan 33 bin kapasiteli stat hizmete açılma aşamasına geldi. Ancak bu süreçte Diyarbakır ekibi 2. Amatör Küme’ye kadar düştü.

7 Çin'den Messi'ye haftalık 1.7 milyon euro Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Çin Süper Lig ekiplerinden Hebei Fortune'nun haftalık 1.7 milyon euroluk (yaklaşık 8 milyon TL) teklifini reddetti.

8 Abdullah Avcı: Emre'siz de kazanıyoruz Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçında cezalı olmasıyla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Emre, Galatasaray maçında da yoktu ama kazandık" dedi.

9 BAE'de bacaklarını tıraş eden futbolcuya para cezası BAE Futbol Disiplin Komitesi, saç stilinden dolayı Faslı Murad Batna'ya 1000 dirhem, Al Nasrlı Ahmed Al-Yassi'ye de bacağını tıraş ettiği gerekçesiyle 1000 dirhem para cezası verdi.