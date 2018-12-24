Banvit’te Hakan Demir dönemi

Banvit Basketbol Kulübü’nde Ahmet Gürgen’in istifasıyla boşalan başantrenörlüğe Hakan Demir getirildi.

Kulüpte düzenlenen basın toplantısında konuşan Banvit Basketbol Külübü Başkanı Özkan Kılıç, yeni Başantrenör Hakan Demir ile çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

"Gençleşme çabalarımız ne yazık ki istediğimiz sonuçları getirmedi" diyen Başkan Özkan Kılıç "Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Gürgen hocamız istifasını verdi. Biz de kabul ettik. Biz 20 yıldır Ahmet Gürgen ile beraber yol alıyoruz. Bundan sonra da beraberliğimiz devam edecek. Yapılan görüşmeler sonucunda yıllardan bu yana takip ettiğimiz, Banvit ile uyum göstereceğine inandığımız Hakan Demir ile anlaştık. Hakan hoca, Aydın Örs ekolünden yetişmiş bir hoca. Bu sene başında yönetim olarak 10 tane altyapı oyuncusu ve genç yabancılarla takım kurup başına da Ahmet hocayı getirdik. Ama bu hayalimiz gerçekleşmedi. Yanlış yabancı transferleri yaptık. Sonuç olarak bu başarısızlığın sorumlusu biziz" diye konuştu.