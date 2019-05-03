Barça Başkanı Bartomeu: Messi 45 yaşına kadar oynar

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool'a harika bir frikik golü atan ve Barcelona formasıyla 600. golüne ulaşan Lionel Messi, yine kendisini futbolseverlere hayran bıraktı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, The Guardian'a verdiği röportajda Lionel Messi'den sonraki dönemi de düşündüklerini belirtirken çarpıcı sözler kullandı.

Josep Maria Bartomeu, ''Messi belki de 45 yaşına kadar oynar, kim bilir? 3,4,5 sene daha oynayabilir, ne kadar isterse o kadar oynar. Messi bir Barcelona efsanesi. Bu kulüpten asla ayrılmayacak. Futbol oynamayı bir gün bırakacak ama her zaman bizimle kalacak. Leo bir dahi. Bunu defalarca gösterdi.'' sözlerini kullandı.

''MESSI'DEN SONRASINI DA DÜŞÜNÜYORUZ''

Messi'nin futbolu bıraktıktan sonraki dönemi de düşünmeleri gerektiğini söyleyen Bartomeu, ''Messi'den sonraki döneme de hazırlanıyoruz. Dembele, Lenglet, Arthur gibi genç oyuncularımız var. Messi'nin yakın zamanda bırakacağını düşünmüyorum zaten. Futbolculara antrenmanda Messi ile geçirdiğiniz her dakika için zevk alın diyorum.'' şeklinde konuştu.