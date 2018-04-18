Barça, Celta Vigo'la berabere kaldı

Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, 36. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Celta Vigo, rakibine 45. dakikada Jonny Castro'nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.
EMRE MOR ASİST YAPTI
İkinci yarıda konuk takım, 64. dakikada Paco Alcacer'in kaydettiği golle bir kez daha üstünlük yakalarken, dakikalar 71'i gösterdiğinde Sergi Roberto direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Celta Vigo, Iago Aspas'ın 82. dakikada bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Oyuna 79. dakikada Pione Sisto'nun yerine giren Emre Mor, bu golün asistini yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla namağlup lider Barcelona 83 puana yükselirken, 9. sırada bulunan Celta Vigo ise 44 puana çıktı.