Barça Coutinho'yu satacak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen Philippe Coutinho, iddialara göre İngiliz kulüplerinin listesinde.

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

İngiliz basınnda yer alan habere göre Manchester United, kariyerinde bir dönem Liverpool forması da giyen Coutinho'nun transferi için 100 milyon sterlini aşkın bir bütçeyi ayırdı. Buna göre Liverpool'dan transfer edildiğinden beri beklenen etkiyi yaratamayan Brezilyalı orta sahayı Barcelona da gözden çıkardı.

Manchester United'ın yanı sıra Eden Hazard'ın Real Madrid'e transferi gündemde olan Chelsea ve Manchester City de oyuncu için bilgi alırken, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in de Finansal Fair-Play çerçevesine sığdırabilmesi halinde nabzı yoklayacağı iddia edildi. Barcelona'ya transfer olduğundan beri 45 resmi maça çıkan Coutinho, 15 gol atıp 10 da asist yaptı.