Barça İniesta'nın yerini 2020'de dolduracak

İspanya La Liga'nın şampiyonu Barcelona, gelecek planlarına hızlı başladı. Andres Iniesta'nın ayrılığının ardından genç futbolculara ağırlık veren Barcelona, 2019-20 sezonu için de planlarını yaptı.

DE JONG 2020'DE KADRODA OLACAK

Ajax'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile anlaşan Barcelona, Hollandalı futbolcunun bir sene daha Ajax'ta kalmasını talep ederken futbolcuyu 2019-20 sezonunda kadroya katacak.

Iniesta'nın ardından 30 yaşındaki Rakitic, 29 yaşındaki Busquets ve Paulinho'nun yanına genç bir futbolcuyu transfer etmek isteyen Barcelona, De Jong'un dışında Gremio'dan Arthur Melo ile de anlaşmıştı.