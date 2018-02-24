Barça-Neymar davası başka mahkemede görülecek

Neymar, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon euro karşılığında transfer olarak bonservis rekoru kırmıştı. Ancak hem Neymar'ın hem de Barça'nın finansal açıdan ihya olduğu bu transfer sonrası iki taraf da birbirini dava etmek zorunda kaldı.

Önce Katalan devi, Neymar'ın 2016'da kendileriyle imzaladığı yeni sözleşmenin ardından aldığı 8 milyon sterlinlik ücreti geri ödemesi için FIFA'ya başvurmuştu. Brezilyalı süperstar ise bu hamleye karşılık olarak Barcelona'dan 23 milyon sterlinlik bir alacağı olduğunu iddia ederek FIFA'nın yolunu tutmuştu.

FIFA ise iki dava talebini değerlendirdikten sonra gerek Barcelona gerekse de Neymar'ı üzecek bir haber verdi. Dünya futbolunun patronu, taraflar arasındaki davanın ayrı bir mahkemede görülmesi gerektiğine hükmetti.