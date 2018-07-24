Barça, Roma'nın elinden Malcom'u kaptı

Bordeaux ile Roma arasındaki son detayların konuşulduğu sırada Barcelona, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için bir son dakika teklifi yaparken, Roma'nın yaptığından 3 milyon Euro daha fazla önerildiği iddia edilen Bordeaux, oyuncusunun Roma'ya transferine izin vermedi ve Malcom Barcelona'ya transfer oldu.

42 MİLYONA 5 YILLIK İMZA ATTI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Malcom için Bordeaux'a 41+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Malcom'un Barça'ya 5 yıllık imza atacağı ve transferin salı günü Camp Nou'da basına tanıtılacağı belirtildi.

ROMA'YA UÇAK BİLETİ ALMIŞTI

Daha önce Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian'ı kadrosuna katmak için uğraşan Barcelona, bu transferden sonuç alamayınca Roma'ya uçak biletini dahi alan Malcom'u daha yüksek bir teklifle kadrosuna katmayı başardı.

Geçen sezon Bordeaux ile 38 resmi maça çıkan oyuncu, 12 gol atıp 8 de asist yapmıştı.