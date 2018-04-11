Barça Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıldır yarı finale kalamıyor

Barcelona Messi, Sureaz, Iniesta ve Rakitic gibi yıldızlarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yıldır çeyrek finali geçemiyor. Bunların ikisinde kadroda Neymar da bulunuyordu.

3 YILDAKİ 6 MAÇTA MESSİ'NİN GOLÜ YOK

Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıldır yarı finale kalamayan Barcelona'da Messi'nin istatistiği de dikkat çekti. Messi oynanan 6 maçta gol atamazken Suarez 3 gol atmayı başardı.

İLK VURGUNU ATLETİCO MADRİD YAPTI

2015-2016 yılında bir başka İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elen Barcelona, 2-1 kazandığı maçın rövanşında 2-0 kaybetmişti.

JUVENTUS KALESİNİ GEÇEMEDİLER

2016-2017 sezonunda ise Barcelona'nın rakibi Juventus oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus'a konuk oldu. İlk maçta İtalyan evi Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

Camp Nou'da oynanan rövanş maçı ise 0-0 sonuçlandı.

3. DARBE ROMA'DAN

Barcelona bir kez de Roma karşısında yarı finali göremedi. İlk maçta 4-1 yendiği Roma'ya İtalya'da boyun eğdi.

Barcelona'yı ağırlayan Roma, evinde 3-0 kazarak Katalanları Şampiyonlar Ligi'nin dışına ittiler. Son golün asisti de Cengiz Ünder'den geldi.