Barça, Valverde için kararını verdi

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi grubunda 7 puan toplayan Barcelona'da Ernesto Valverde için son verildi.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ernesto Valverde ile yeni bir anlaşma yapmama kararı aldı.

İLK HEDEF KOEMAN

Haberde; Valverde'nin hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bile takımın başında kalamayacağı vurgulandı.

Barcelona'da ilk hedefin Hollanda Mİlli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman olduğu belirtildi. Ayrıca PSV'yi çalıştıran Mark van Bommel'in de adaylar arasında olduğu kaydedildi.