Barcelona, 100 milyon euroyu gözden çıkardı

Transfer sezonu yavaş yavaş yaklaşırken; takımlar için iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız TF 1 televizyonu, Barcelona'nın Dayot Upamecano için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğunu belirtildi.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Defansın ortasındaki Javier Mascherano'nun Ocak ayında gittiğine vurgu yapılan haberde halihazırdakı Thomas Vermaelen (32 yaş ve 11 lig maçına çıktı) ile Gerard Pique (31 yaş ve 24 Lig maçına çıktı) yaşlandığına dikkat çekildi. Avrupa'nın önde gelen diğer takımlarının da listesinde olan 19 yaşındaki oyuncu için kulübü RB Leipzig'in 100 milyon euro talep ettiği ve Barcelona'nın da bu rakama sıcak baktığı kaydedildi.

Samuel Umtiti ile yeni kontrat sözleşmelerini devam ettiren Barcelona'nın, bu oyuncuyla yeni bir anlaşma yapsa dahi, geleceğin en iyi isimleri arasında gösterilen Dayot Upamecano'yu yine de kadrosuna katacağı belirtildi. Manchester United, Bayern Münih, Arsenal ve Milan'ın da ilgilendiği Upamecano'nun oynamadığı 5 maçta RB Leipzig sadece bir beraberlik ve bir galibiyet elde edebildi.