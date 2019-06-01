Barcelona 12 futbolcusunu gönderiyor

La Liga'yı şampiyon olarak tamamlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak elenerek beklentileri karşılayamayan Barcelona, yeni sezonda kadrosunda yapılanmaya gidiyor.

Goal'de yer alan habere göre Katalan ekibi başta teknik direktör Ernesto Valverde olmak üzere toplam 12 futbolcusu ile yollarını ayıracak.

Ocak 2018 transfer döneminde takıma büyük umutlarla katılan; ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Philippe Coutinho'nun gönderilecek listesinin en başında yer alacağı ifade ediliyor.

Frenkie de Jong'un transferinin ardından forma giyme şansı azalması beklenen Ivan Rakitic ise Katalan ekibinin gözden çıkaracağı bir diğer isim olarak göze çarpıyor.

Barça'nıın ayrıca 2016 yılında Olimpique Lyon'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Samuel Umtiti'yi de 25 Milyon Euro civarı bir fiyata alıcı bulduğu takdirde satabileceği belirtiliyor.