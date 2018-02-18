Barcelona 2 hafta sonra kazandı

Cüneyt Çakır, 20 Şubat'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile Barcelona arasındaki maçı yönetecek.

NBA All-Star Hafta Sonu'nda düzenlenen smaç yarışmasını, Donovan Mitchell; 3 sayı yarışmasını Devin Booker ve yetenek yarışmasını Spencer Dinwiddie kazandı.

All-Star'da 3 kulvarda şampiyonlar belli oldu

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı kendisine benzeterek, "Yusuf müthiş bir 10 numara" dedi.

Mesut Özil: Yusuf Yazıcı çok yetenekli

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Ndiaye: Galatasaray'dan paramı alamadığım için ayrıldım

Devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan Ndiaye, parasını alamadığı için sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.