Barcelona, 2 yıl daha Valverde'ye emanet

Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ernesto Valverde ile devam kararı aldı.

BARCELONA, VALVERDE İLE DEVAM DEDİ

2017'de Luis Enrique'nin yerine gelen Valverde, ilk sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de Copa del Rey zaferi yaşarken 2018/19'da İspanya Süper Kupası'nı da başarılarına ekledi.

Katalan ekibiyle 96 resmi maça çıkan İspanyol teknik adam, 65 galibiyet, 22 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 54 yaşındaki Valverde, 1988-1990 yıllarında Barcelona'da da forma giymişti, Johan Cruyff'un ekibiyle Kupa Galipleri Kupası ve Kral Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren Valverde, Olympiakos (2008-2009, 2010- 2012), Villarreal (2009-2010) ve Valencia (2012-2013) takımlarını da çalıştırdı.