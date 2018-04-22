Barcelona 30. kez Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona ile Sevilla, İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Barcelona başta sona üstün götürdüğü karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanarak kupaya uzandı.
BARÇA GÜLE OYNAYA
İlk yarıyı Luis Suarez (14’, 40’) ve Lionel Messi’nin golleriyle (31’) 3-0 önde geçen Katalan ekibi, ikinci yarıda da Iniesta(52’) ve Coutinho’nun (69’) golleriyle sonuca gitti.
İNİESTA'NIN SON FİNALİ OLABİLİR
Bu maçla birlikte Iniesta'nın Barcelona ile son finaline çıktığı tahmin ediliyor. Zira deneyimli ismin yakın zamanda Çin'e transfer olması bekleniyor.
Maçta 88 dakika sahada kalan Iniesta oyundan alınırken statta büyük bir alkış tufanı koptu.
Barcelona bu galibiyetle İspanya Kral Kupası'nda 30. kez mutlu sona ulaşmış oldu.