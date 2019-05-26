Barcelona, 9 oyuncuyla yollarını ayıracak

La Liga'yı şampiyon olarak tamamlamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden, İspanya Kral Kupası'ın Valencia'ya kaptıran Barcelona, yeni sezonda kadrosunda büyük değişikliğe gitmeyi planlıyor.

RAKİTİC İLE COUTİNHO DA LİSTEDE

İspanyol SPORT gazetesinde yer alan habere göre Katalan ekibi, Jasper Cillessen, Jeison Murillo, Thomas Vermaelen, Samuel Umtiti, Rafinha, Ivan Rakitic, Malcom, Philippe Coutinho, Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayıracak.

Ayrıca kulübün başkanı Josep Maria Bartomeu ve takımın yıldızı Lionel Messi'nin İspanyol teknik adam Ernesto Valverde ile de gelecek sezon çalışmaya sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

Bu sezon tarihinin 26. La Liga şampiyonluğunu kazanan Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool'a 4-0 yenilerek elenmişti.

Dün akşam üst üste beşinci kez İspanya Kral Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkan Katalan ekibi Valencia karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.