Barcelona Abdülkadir ve Ozan'ı izliyor

Türk futbolunun son dönemde parlayan gençleri Abdülkadir ve Ozan için Barcelona'nın da devrede olduğu ifade ediliyor.

İKİ OYUNCU DA İZLENİYOR

Mundo Deportivo'dan Francesc Aguilar'ın haberine göre, İspanyol devi iki genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Aguilar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada 18 yaşındaki Ozan Kabak ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'nın birçok takımı tarafından izlendiğini ve bu kulüplerden birinin de Barcelona olduğunu belirtti.

Barcelona gözlemcilerinin yakından takip ettiği iki futbolcu için sezon sonu bir girişimin olabileceği ifade ediliyor.

OZAN VE ABDÜLKADİR'E TEKLİFLER VAR

Ozan Kabak ve Abdülkadir'e Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geliyor. Ancak hem Galatasaray hem de Trabzonspor gelen teklifleri reddetti.