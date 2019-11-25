Barcelona, ara transfer dönemi listesini belirledi

Barcelona, önümüzdeki ara transfer ve sezon sonundaki yaz transfer döneminde hücumdan çok savunmaya yapılacak hamlelere öncelik verecek.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; daha önceki transfer dönemlerinde Luis Suarez ile rekabete girecek bir forvet arayışındaki Barcelona, bu kez savunma oyuncularına da göz dikti.

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, transfer listesini hazırladı ve bu oyuncuların menajerleriyle şimdiden temasa geçti.

İLK HEDEF LAUTARO MARTİNEZ

Barcelona, hücum için sadece Inter'den Lautaro Martinez'i transfer listesine yazdı. Arjantinli yıldızın potansiyeline inanan Barça, bu transfer için her türlü fedakarlığa katlanacak.

Abidal'in listesindeki savunmacılar ise Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic, RB Leipzig'ten Lukas Klostermann ve Chelsea'den Andreas Christensen oldu.

Gazetedeki haberin detayında, Barcelona'nın oyunculardan bazılarını ara transfer döneminde bitirmek için ekstra gayret göstereceği bilgisi yer aldı.