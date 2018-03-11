Barcelona Arthur'u açıkladı

Barcelona Arthur transferinin maliyetini 30 milyon euro bonservis ve 9 milyon euro da bonus olarak duyurdu.

39 MİLYON EURO ÖDENDİ

2017 yılının Aralık ayında Barcelona formasıyla fotoğrafı ortaya çıkan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur, kulübü Gremio ve Katalan ekibi arasında transfer krizine neden olmuştu. Gremio'nun oyuncusunu aklını çeldiği gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etmişti.

21 yaşındaki orta saha oyuncusumu Manchester United ve Chelsea de takip ediyordu. Gremio formasını 40 kez giyen Arhur'un 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Arthur sezon sonunda takıma katılacak.

(Arthur'un daha önce Barcelona formasıyla ortaya çıkan fotoğrafı)