Barcelona başkanından Rodrigo itirafı

Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, transfer dönemi bitmeden kadrolarına forvet oyuncusu katacaklarını açıklarken Valencia'lı Rodrigo'nun da ihtimaller arasında olduğunu söyledi.

Bartomeu açıklamasında, Rodrigo konusunda istekleri olduğunu yalanlamazken "Diğer takımların oyuncuları hakkında konuşmam ama Rodrigo'nun adı antrenörümüzün ve masamızın üzerinde duruyor." sözlerini kullandı.

Luis Suarez'in uzun süreli sakatlığından da bahseden Bartomeu gelecek ismin kısa vadede oynayacağını ama uzun vadede de yedek olabileceğini söyledi.

Bartomeu konuyla ilgili olarak, "Bir yedek forvet gelecek. Barcelona B Takımımızdan alma ihtimalimiz veya dışarıdan forvet alma düşüncemiz var." ifadelerini sarf etti.

VALENCIA VE BARCELONA GÖRÜŞTÜ

Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Barcelona ve Valencia kulüp yöneticilerinin aralarında görüştükleri ortaya çıktı.

İddialara göre en geç Çarşamba gününe kadar anlaşmanın açıklanacağı belirtiliyor.

Yine dedikodulara göre Rodrigo transferi için yaklaşık 60 milyon euro'luk bir bonservis bedelinin Barcelona'dan Valencia'ya ödenmesi tahmin ediliyor.