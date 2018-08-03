Barcelona, Belçika'dan transfer yaptı

Chadli ile prensipte anlaşan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, oyuncunun kulübüyle görüşmek için İngiltere'ye gitme kararı aldı. Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Salih Uçan ile birlikte sakatlıkları bulunan Aatif ile İsmail Köybaşı, Benfica maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadılar.

Yayıncı kuruluş, MLS All-Star kadrosu ile Juventus arasında oynanan maçta, MLS All-Star'ın kalecisi Brad Guzan'un formasına mikrofon takılıp röportaj yaptı.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi, Seleznov'dan ilginç bir açıklama geldi. Golcü futbolcu küçükken G.Saray'ı tuttuğunu söyledi.

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

İspanya basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon Santos'un peşinde olduğunu yazdı.

1 Ali Koç taraftarların kombinelerini iptal etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini tehdit eden bazı Anadolu GFB grubu üyelerinin kombinelerini iptal edip paralarını iade etti.

2 F.Bahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

3 F.Bahçe elenirse G.Saray 15 milyon euro kazanacak Benfica ile F.Bahçe arasında oynanacak olan ön eleme maçları sarı-lacivertli taraftarlar kadar G.Saraylıları da ilgilendiriyor. Çünkü Kanarya elenirse Cimbom'un kasasına tam 15 milyon euro girecek.

4 Seleznov: G.Saray benim takımım Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi, Seleznov'dan ilginç bir açıklama geldi. Golcü futbolcu küçükken G.Saray'ı tuttuğunu söyledi.

5 F.Bahçe'de 5 isim Benfica maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Salih Uçan ile birlikte sakatlıkları bulunan Aatif ile İsmail Köybaşı, Benfica maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadılar.

6 Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar Takıma katkı yapan oyuncuların görev alacağını belirten Şenol Güneş, "Kim oynar bilemem. Bu maça bakarsak Larin oynar" ifadelerini kullandı.

7 Fikret Orman Chadli için İngiltere'ye uçuyor Chadli ile prensipte anlaşan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, oyuncunun kulübüyle görüşmek için İngiltere'ye gitme kararı aldı. Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

8 Maç esnasında kaleciye mikrofon takıp röportaj yaptılar Yayıncı kuruluş, MLS All-Star kadrosu ile Juventus arasında oynanan maçta, MLS All-Star'ın kalecisi Brad Guzan'un formasına mikrofon takılıp röportaj yaptı.

9 Emre Akbaba Galatasaray'ı istiyor Galatasaray'a transfer olmak istediği öğrenilen Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, Başakşehir'in transfer teklifini geri çevirdi.