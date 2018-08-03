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Barcelona, Belçika'dan transfer yaptı

Barcelona, Belçika'nın Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki Senegalli sağ bek Moussa Wague'yi transfer etti.

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Barcelona, Belçika'dan transfer yaptı

Barcelona, sürpriz bir transfere imza atarak Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'in 19 yaşındaki sağ beki Moussa Wague'yi kadrosuna kattı.

Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla boy gösteren ve adından söz ettiren Wague, 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Genç futbolcu, Dünya Kupası'nda Japonya'ya gol atmış ve turnuvada gol atan en genç Afrikalı futbolcu olmuştu.

B TAKIMINDA OYNAYACAK

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 43 maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Barcelona'nın B takımında oynayacak.

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