Barcelona çeyrek finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 5-1'lik skorla kazandı. 0-0 biten ilk maçın ardından Barcelona, bu skorla çeyrek finale kalan taraf oldu.

Barcelona'ya turu getiren golleri 18. dakikada penaltıdan ve 78. dakikada Lionel Messi, 31. dakikada Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique ve 86. dakikada Ousmane Dembele attı. Lyon'un tek golü 58. dakikada Tousart'tan geldi.

HAKEMDEN TARTIŞILAN PENALTI KARARI

Barcelona ile Olimpik Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinnin 16. dakikasında penaltı kararı verildi.

Jason Denayer ile Luis Suarez'in ikili mücadelesi sonrası Uruguaylı oyuncu yerde kaldı. Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak penaltı kararı verdi. Barcelona, Messi ile bu penaltıyı değerlendirerek turun ilk golünü bulmuş oldu.

"SUAREZ, DENAYER'İN AYAĞINA BASIYOR"

L'Equipe gazetesi penaltı kararının hatalı olduğunu belirterek, görüş aldığı eski hakem Said Enjimi, "Açık bir şekilde görülüyor ki Suarez, Denayer'in ayağına basıyor. Hakem nasıl penaltı kararı verdi, anlamadım." dedi.

FRANSIZ TAKIMI KALMADI

Son 16 turuna 2 temsilciyle giren Fransızlar'ın ise hiçbir takımı çeyrek final göremedi.