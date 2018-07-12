Barcelona Clement Lenglet'i transfer etti

La Liga şampiyonu Barcelona, bu sezon Arthur'dan sonra ikinci transferini resmen açıkladı.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Barcelona, Sevilla'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Clement Lenglet'i transfer etti. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Lenglet ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 300 MİLYON EURO

Barcelona bu transfer için Sevilla'ya 35,9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Katalan ekibi Lenglet'in sözleşmesinde serbest kalma bedelini ise 300 milyon euro olarak belirledi.