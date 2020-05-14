Barcelona, Dembele ile yollarını ayıracak

Ousmane Dembele geçen sezon yavaş yavaş 11'e kendini kabul ettirirken; sakatlığı sonrası yeşil sahalardan uzak kaldı.

Dembele, bu sezonu ise geçirdiği ameliyat sonrası kapattı. Dembele'den yeteri verimi alayan Barcelona ise Fransız oyuncu ile yolları ayırmaya karar verdi.

İddiayı gündeme getiren ise İspanyol Marca gazetesi oldu.

60 MİLYON EURO İSTİYOR

Gazetenin haberine göre; Barcelona, tarihin en pahalı 2. transferi olarak renklerine kattığı oyuncunun fiyatını belirledi.

Katalan kulübü, bonservisine 105, bonuslar için de 42 milyon euro ödediği 22 yaşındaki oyuncu için yarı yarıdan daha az bir fiyat belirledi. Barcelona, takımdaki 2 sezonda 42 maça çıkan forvet oyuncusunu, 60 milyon euroyu ödeyen takıma satacak.