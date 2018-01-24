Barcelona Dembele'yi para ödememek için oynatmıyor

Katalan basının önde gelen yayın organlarından Mundo Deportivo, Ousmane Dembele'nin Barcelona'ya transferinin ardından Fransız yıldızın sahalara bir türlü dönememesi ile alakalı önemli bir bilgi paylaştı.

100 ÖDEDİLER BONUS VERMEK İSTEMİYORLAR

Habere göre, Barcelona'nın sezon başında 100 milyon euro ödeyerek Dortmund'dan aldığı Ousmane Dembele sakat değil. Genç oyuncunun oynamama sebebi ise Barça'nın Dortmund'a daha önce anlaşılan bonusları ödemek istememesi.

25 MAÇ OYNARSA 40 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Barcelona'nın Dembele bu sezon en az 25 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa Dortmund'a 40 milyon euroluk bir ödeme daha yapacağı belirtilirken, Coutinho'yu transfer eden ve yaz için de Griezmann'ı kadroya katmaya hazırlanan Katalan ekibinin, bu yüzden bu parayı ödemek istememesi sebebiyle Dembele'yi sakatlık bahanesiyle kenarda tuttuğu öğrenildi.

Barcelona cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, olay İspanyol medyasında geniş yankı uyandırdı.