Barcelona Eibar'ı rahat geçti

İspanya La Liga'da 9. hafta karşılaşmasında Eibar, Barcelona'yı konuk etti.
Municipal de Ipurua Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Antoine Griezmann, 58. dakikada Lionel Messi ve 66. dakikada Luis Suarez kaydetti.
BARÇA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
La Liga'da üst üste 4. galibiyetini alan Barcelona, puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Eibar ise 9 puanla 14. sırada yer aldı.
El Clasico'nun başka bir tarihe ertelenmesinin ardından Barcelona'nın gelecek hafta hangi takımla karşılaşacağı belirsizliğini koruyor. Eibar ise Real Valladolid deplasmanına konuk olacak.