Ensonhaber.com'a dön

Barcelona Frenkie de Jong'u transfer etti

Barcelona, devre arası transfer döneminin en büyük transferini yaptı ve Ajax'ın genç orta sahası Frenkie de Jong'u 86 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etti.

Barcelona Frenkie de Jong'u transfer etti
Yorum Yap

Devre arası transfer döneminin bombası Barcelona'dan geldi. Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong'u transfer ettiklerini resmen açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ 86 MİLYON EURO

Avrupa'nın en gözde futbolcuları arasında yer alan de Jong için Manchester City, PSG gibi rakipleriyle girdiği yarışı kazanan Barcelona, Ajax'a 75 milyon euro peşin, 11 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 86 milyon euro ödeyecek.

5 YILLIK İMZA ATTI

Genç futbolcunun sezonu Ajax'ta tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon 5 yıllık imza attığı Barcelona forması giyeceği belirtildi.

SENELİK 16 MİLYON EURO KAZANACAK

Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki de Jong, senelik 16 milyon euro kazanacak. De Jong'un transferinden altyapıda oynadığı kulüplerden Willem II 7 milyon euro, bir diğer kulüp RKC Waalwijk ise 4 milyon euro kazandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM