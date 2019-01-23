Barcelona Frenkie de Jong'u transfer etti

Devre arası transfer döneminin bombası Barcelona'dan geldi. Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong'u transfer ettiklerini resmen açıkladı.
BONSERVİS BEDELİ 86 MİLYON EURO
Avrupa'nın en gözde futbolcuları arasında yer alan de Jong için Manchester City, PSG gibi rakipleriyle girdiği yarışı kazanan Barcelona, Ajax'a 75 milyon euro peşin, 11 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 86 milyon euro ödeyecek.
5 YILLIK İMZA ATTI
Genç futbolcunun sezonu Ajax'ta tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon 5 yıllık imza attığı Barcelona forması giyeceği belirtildi.
SENELİK 16 MİLYON EURO KAZANACAK
Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki de Jong, senelik 16 milyon euro kazanacak. De Jong'un transferinden altyapıda oynadığı kulüplerden Willem II 7 milyon euro, bir diğer kulüp RKC Waalwijk ise 4 milyon euro kazandı.