Barcelona'dan, Ianis Hagi için 8 milyon euro

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, babasının izinden gidiyor. Genç oyuncuyu, Barcelona transfer etmek istiyor.

7-8 MİLYON EUROYA BİTECEK

Romanya'da yayın yapan Gazeta Sporturilor'un iddiasına göre Barcelona, 20 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katacak. Bonservisi Viitorul Constanta'da bulunan Hagi için Katalan ekibinin ısrarcı davranacağı konuşuluyor.

Viitorul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, futbolculuk döneminde 1993-95 yılları arasında Barcelona'da top koşturmuş ve ardından Galatasaray'a transfer olmuştu.

Barcelona'nın Ianis Hagi transferini 7-8 milyon euro civarında bir ücretle bitireceği iddia ediliyor.

Daha önce Fiorentina forması da giyen Ianis Hagi, Romanya'nın yarı finalde elendiği U21 Avrupa Şampiyonası'nda 4 maçta 2 gole imza attı.

Genç orta saha geride kalan sezonda ise Viitorul Constanta formasıyla 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 8 asist yaptı.

(George Hagi'nin Barcelona'da oynadığı dönemden bir fotoğraf)