Barcelona, Jordi Alba'yla sözleşme yeniledi

La Masia çıkışlı oyunculardan biri olan fakat kariyerine Valencia'da yön veren Alba, 2012'den bu yana yuvası Barcelona'da forma giyiyor.

Sol bekte gösterdiği performansla mevkisinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen İspanyol futbolcunun adı transfer dedikodularına karışıyordu.

Barça bu dedikodulara son verdi. La Liga şampiyonu, Alba'nın sözleşmesini 2024'e dek uzatırken oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi. Barça formasıyla 282 maça çıkan Alba, bu maçlarda 14 gol attı ve Katalan devinde toplamda 14 kupa kazandı.