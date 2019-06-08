Barcelona Kadın Futbol Takımı 329 golle şampiyon oldu

Barcelona 12 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı, yerel erkekler liginde 30 maçın 30'unu da kazanarak en yakın rakibinin 14 puan önünde şampiyon oldu.

(Fotoğraf: NewYorkTimes)

329 GOL ATTILAR

Barcelona 12 Yaş Altı Kadın Futbol Takımı çıktığı maçlarda toplam 329 gol kaydetti. Barcelona'dan Celia Segura ise 121 golle ligin "Gol Kralı" oldu.

(Fotoğraf: NewYorkTimes)

BU KÜRESEL BİR ÇAĞRININ PARÇASI

Barcelona kadın futbolundan sorumlu yetkili Maria Teixidor tarihi başarıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu, kadınlardan yaşamın her alanında eşit koşullara sahip olmaları için küresel bir çağrının parçası" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: NewYorkTimes)

16 YAŞINA KADAR BİRLİKTE OYNAMALARINA İZİN VERİLİYOR

İspanya'da kız ve erkek çocukların 16 yaşına kadar liglerde birbirlerine karşı oynamasına izin veriliyor. Barcelona'nın yanı sıra, Atletico Madrid ve Athletic Bilbao son yıllarda kadın futboluna daha fazla yatırım yapan kulüpler olarak öne çıkıyor.