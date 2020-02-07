Barcelona ve Real Madrid Kral Kupası'na veda etti

Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde ev sahibi Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü, uzatmaların oynandığı 93. dakikada İnaki Williams attı. Barcelona'da Gerard Pique 80. dakikada sakatlanarak, oyundan çıktı.

Bilbao kentindeki San Mames Stadı'ndaki maçı 49 bin 154 kişinin izlediği ve bunun stat rekoru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini Real Madrid'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.

REAL DE ELENDİ

Öte yandan Santiago Bernabeu'da Real Sociedad ile karşı karşıya gelen Real Madrid, rakibine 4-3 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.