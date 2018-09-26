Barcelona ligin ilk yenilgisini aldı

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

1 Türkiye'den EURO 2024 tanıtım klibi Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için hazırladığı klip yayınlandı.

2 Cengiz Ünder'den harika gol Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla resmi maçlarda ilk golünü Frosinone'ye attı.

3 Mustafa Cengiz: Hayalim Avrupa'nın en zirvesine oturmak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada "Hedefim Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine çıkartmak" dedi.

4 Avrupa basınından Karius'a övgü dolu sözler Alman ve İngiliz medyası, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karis'un Fenerbahçe derbisinde kusursuz oynadığını ve Alman filebekçinin siyah-beyazlı takımda yeniden doğduğunu yazdı.

5 Çinliler Talisca'ya hayran kaldı Beşiktaş'ın ardından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, attığı gollerle Çinlileri büyülüyor. Çin basını Brezilyalı futbolcu için "Sol ayağında telkeskop var" yorumunda bulundu.

6 Ayew'in aklı kaçırdığı golde kaldı Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Andre Ayew, Beşiktaş derbisinden takımına berabereliği getiren isim oldu. Ancak maçta önemli bir de pozisyondan yararlamayan Ayew "Onu atsam maç farklı olurdu" dedi.

7 Galatasaray'ın Erzurum maçı 11'i netleşti Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Erzurumspor karşısına yeni bir ilk 11 çıkaracak. Terim aynı kadroyla Porto maçına da çıkmayı düşünüyor.

8 Mesut Özil, Löw'le görüşmedi Mesut Özil, Londra'ya gelerek kendisiyle görüşmek isteyen Löw ve Bierhoff'un isteğini kabul etmedi.

9 Mourinho ile Pogba antrenmanda tartıştı Bugünkü antrenmanda Mourinho ile tokalaşmak isteyen Pogba, Portekizli hocanın elini uzatmaması üzerine bir hayli bozuldu.