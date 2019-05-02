Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan takımların ilk maçları bugün de devam etti. Barcelona ile Liverpool arasında oynanan müsabaka, Katalan ekibinin bol gollü üstünlüğü ile sona erdi.

BARCELONA BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 26'ıncı dakikada Uruguaylı forvet Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı tek golle kapatan Barça, maçın ikinci yarısında adeta fırtına gibi esti. Özellikle Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin devreye girmesiyle peş peşe iki gol bulan Barcelona, İngiliz rakibini 3-0 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.

MESSİ'DEN JENERİKLİK GOL

Ortaya koyduğu performansla izleyenleri büyüleyen Messi'nin, yaklaşık 30 metrelik mesafeden attığı jeneriklik frikik golü ile görülmeye değerdi.