Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı

İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.
İLK YARI'DA MESSİ ŞOVU
Barcelona, 16. ve 20. dakikalarda yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
BARÇA'NIN PENALTISI İPTAL EDİLDİ
Ev sahibi ekipte Ivan Rakitic'in ceza sahasında yerde kalmasıyla 11. dakikada kazanılan penaltı, Alman hakem Felix Brych'in pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile yeniden incelemesinin ardından iptal edildi.
COUTİNHO PERDEYİ KAPADI
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Katalan temsilcisi, 61. dakikada Philippe Coutinho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.