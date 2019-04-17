Semih Özsoy: Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Barcelona Manchester United'a 3 atarak turladı Katalan ekibi Barcelona, İngiliz temsilcisi ManU'yu Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ağır bir yenilgiyle eleyerek evine yolladı.

2 Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Ajax, deplasmanda Juvantus'u 2-1 yenerek tur atladı.

3 Fenerbahçe Zalgiris karşısında avantajı kaptı Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı 76-43 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti

4 G.Saray aleyhinde yapılan hakem hatalarını paylaştı Galatasaray, sezon başından bu yana kendi maçlarında yapılan VAR hataları ile ilgili bir resmi Twitter hesabından video yayınladı.

5 Alex de Souza: G.Saray ve Beşiktaş'ı çalıştırmam Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Galatasaray ve Beşiktaş kendisine teknik direktörlük teklifi yaparsa cevabının olumsuz olacağını söyledi.

6 Galatasaray Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı Galatasaray yönetimi, geldiği günden beri bir türlü istenileni sahaya yansıtamayan Mbaye Diagne ile ilgili kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre verecek.

7 Finansal Fair-Play nedir Kulüplerin gelir ve gider düzeyini dengelemek için hayata geçirilen bu uygulamayı sizler için anlattık.

8 Beşiktaş sezon sonu 9 futbolcuyu gönderecek Gelecek sezon maaş ödemelerini hafifletmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 9 futbolcuyu takımdan gönderecek. Bu futbolcuların bir kısmı satılacak. Bazıları ise kiralık olarak gönderilecek

9 Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor Fenerbahçe derbisinde 2 puan kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına moral verdi. Terim "benim şampiyonluğa inancım tam, sizin de olsun" dedi.