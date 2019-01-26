Barcelona, M.City'den Otamendi'ye talip

La Liga devi Barcelona, son olarak kadrosuna kattığı Valencialı Murillo'nun ardından bir savunmacıyı daha transfer etmeyi planlıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Katalan devinin yetkileri Nicolas Otamendi'yi renklerine bağlamak için zemin hazırlamaya başladı bile.

Bu sezon John Stones, Vincent Company ve Aymeric Laporte'nin gerisinde kalan Arjantinli savunmacı, takımından ayrılmaya sıcak bakıyor. 2015 yılında Valencia'dan Manchester City'e 35 milyon euroluk bedelle katılan Otamendi'nin mutlu olmadığını belirten hocası Guardiola'da, "O, burada mutlu değil. Oynarken mutlu ancak oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Sadece o değil, çevresindekiler de mutsuz oluyor." dedi.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, oyuncusunu kadrosunda tutmak istediğini ancak bunun kendi isteğine ve arzusuna bağlı olduğunu belirterek, "Onu takımımızda tutmak istiyoruz ancak bu kendisine ve menajerine bağlı." dedi.