Barcelona Messi'nin sözleşmesini uzatıyor

Barcelona Kulübü'nün efsanesi haline gelen Lionel Messi için Katalan ekibinde yeni sözleşme hazırlığı var.

La Masia'da yetişen ve 14 yıldır A takımda top koşturan Lionel Messi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediklerini belirtti.

ESPN'e konuşan Bartomeu, ''Messi hala genç, bunu performansından rahatlıkla görebiliyorsunuz. Onunla sözleşme yenilemek istiyoruz, fikrimiz bu yönde. Kendisini daima geliştiriyor ve önünde uzun seneler var. Eğer bir gün yapamayacağına inanırsa ayrılır. Önümüzdeki aylarda yeni sözleşme için onunla görüşeceğiz'' dedi.

Messi'nin takım için ne kadar önemli olduğununa da vurgu yapan Bartomeu, ''Messi bizim liderimiz, dünyanın da en iyi futbolcusu. Ancak bunun sonsuza kadar devam etmeyeceğini biliyoruz. Takımın seviyesini korumak için hem altyapıya yatırım yapıyoruz hem de transfer yapıyoruz'' diye konuştu.

Barcelona formasıyla birçok rekora imza atan Lionel Messi, Katalan ekibinde kulüp bazında tüm kupaları kazandı. 31 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.