Barcelona, Neymar için PSG'ye servet önerdi

G.Saray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye bu sefer de Dinamo Moskova talip oldu. Senegalli oyuncu, Rus ekibinin yaptığı 13 milyon euroluk teklifi ülkede ırkçılık olduğu gerekçesiyle reddetti.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi tam 9 futbolcu sakatlanmıştı. Yapılan tedavilerin ardından Necip Uysal, Gary Medel, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Gökhan Gönül çalışmalara başladı.

Fiorentina maçı sonrası yönetimle bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim, acil olarak ön libero bölgesine transfer yapılmasını istedi.

Kadroyu 24 kişiye indirme kararı alan Ersun Yanal; Kameni, Reyes ve Frey'i gözden çıkardı. Okan, Murat ve Ferdi'nin de kiralanması bekleniyor.

Vedat Muriç'in yanına bir forvet transferi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

Loris Karius’a tecrübeli ve yerli bir alternatif arayan Beşiktaş, Başakşehir'den Volkan Babacan ile 500 bin euro karşılığında iki yıllığına anlaştı.

Ronaldo, kendisinin farklı kulüplerde Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını, Messi'nin ise sadece Barcelona'da başarılı olduğunu söyledi.

Ronaldo: Messi ile aramızda fark var

Barcelona'nın eski yıldızı Neymar için PSG'ye, 100 milyon euro + Coutinho + Rakitic'i teklif ettiği öğrenildi. Yakın zamanda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

1 Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti G.Saray'ın göndermek istediği Mbaye Diagne'ye bu sefer de Dinamo Moskova talip oldu. Senegalli oyuncu, Rus ekibinin yaptığı 13 milyon euroluk teklifi ülkede ırkçılık olduğu gerekçesiyle reddetti.

2 Fenerbahçe'de 6 oyuncuyla yollar ayrılacak Kadroyu 24 kişiye indirme kararı alan Ersun Yanal; Kameni, Reyes ve Frey'i gözden çıkardı. Okan, Murat ve Ferdi'nin de kiralanması bekleniyor.

3 Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu.

4 Fatih Terim'in ön libero listesi Fiorentina maçı sonrası yönetimle bir görüşme yapan teknik direktör Fatih Terim, acil olarak ön libero bölgesine transfer yapılmasını istedi.

5 Fenerbahçe hedef Ahmed Kutucu Vedat Muriç'in yanına bir forvet transferi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

6 Beşiktaş Volkan'la anlaştı Loris Karius’a tecrübeli ve yerli bir alternatif arayan Beşiktaş, Başakşehir'den Volkan Babacan ile 500 bin euro karşılığında iki yıllığına anlaştı.

7 Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haber geldi Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi tam 9 futbolcu sakatlanmıştı. Yapılan tedavilerin ardından Necip Uysal, Gary Medel, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Gökhan Gönül çalışmalara başladı.

8 Takım bulamayan futbolcular Türkiye Süper Lig'de yıllarca forma giyen birçok ünlü futbolcu ligin başlamasına kısa süre kala hâlâ kulüp bulamadılar. İşte bonservisi elinde bulunan ünlü Türk futbolcular...

9 UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi 14 Ağustos’ta Vodafone Park’ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için UEFA İstanbul’a seyahat edeceklere tavsiyelerde bulundu.