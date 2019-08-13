Barcelona, Neymar için PSG'ye servet önerdi

Katalanlar Neymar'dan vazgeçmiyor.
2017-18 sezonu başında 222 milyon euroluk rekor transfer bedeliyle Fransız temsilcisi PSG'nin yolunu tutan Neymar'ın, eski kulübü Barcelona ile transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü.
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İspanyol basın kuruluşu ESPN, Barcelona'nın eski oyuncusunu kadrosuna tekrar katabilmek için Fransızlara 100 milyon euro + Coutinho + Rakitic'i teklif ettiğini yazdı.
AVUKATI BARÇA TESİSLERİNE GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın avukatı Juan Crespo'nun Barcelona tesislerinde görülmesi ve PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun Neymar'ın transfer görüşmeleri yaptığı için kadroda olmadığını açıklamasının ardından oyuncunun Fransa'dan ayrılmasının muhtemel olduğu ileri sürülmüştü.